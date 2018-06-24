ГАИ: на МКАД можно добавить датчиков для контроля скорости

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Если понадобится, ГАИ может увеличить количество датчиков контроля скорости, и эта мера исключит «смысл выхода за допустимые параметры скорости потока», отметил Вадим Гаркун.

По его словам, опасность возникает из-за немногих водителей, превышающих общую скорость потока на МКАД и создающих угрозу аварий. Так Вадим Гаркун ответил на вопрос, не стоит ли на всех полосах МКАД ограничить движение до 90 км/ч.

Половину ДТП в Минске могут оформлять через европротоколы

Как сообщил Вадим Гаркун, почти половина дорожно-транспортных происшествий оканчивается незначительными механическими повреждениями автомобиля. И такие ДТП можно оформить через европротокол.

Около 20% ДТП в Минске оформляют, не вызывая сотрудника ГАИ.

Не все водители представляют себе механизм оформления европротокола.

Иногда им нужно показывать или передавать бланки европротокола, чтобы они могли их оформлять, отметил начальник управления ГАИ столицы.