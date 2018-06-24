Оформить пенсию. Кто и какие документы должен собирать

Пенсия не назначается автоматически. Чтобы получать пенсию, гражданин должен обратиться с соответствующим заявлением в органы по труду, занятости и социальной защите населения.

Оформлением и предоставлением документов, необходимых для назначения пенсии, и их представлению в органы социальной защиты для работающих граждан занимается работодатель по месту их последней работы, для неработающих – сами граждане.

Кстати, работодатель несет материальную ответственность перед пенсионером за ущерб, причиненный несвоевременным и неполным оформлением документов, необходимых для назначения и перерасчета пенсии, а также представлением документов, содержащих недостоверные сведения, в порядке, установленном законодательством.



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Комплект документов зависит от вида пенсии: по возрасту, инвалидности, по случаю потери кормильца, за выслугу лет. Но обязательным для назначения любого вида трудовой пенсии являются документы, подтверждающие стаж работы и сведения о заработной плате.

Документами, удостоверяющими личность, возраст, место жительства, гражданство являются: для белорусов – паспорт гражданина РБ; для иностранца или лица без гражданства – национальный паспорт и (или) вид на жительство; для несовершеннолетних, не достигших 16 лет – свидетельство о рождении или паспорт.

К заявлению о назначении пенсии должны быть приложены документы, подтверждающие стаж работы: представление работодателя (для работающих граждан) и трудовая книжка, военный билет, документы об обучении на дневной форме получения образования, свидетельства о рождении детей, справка о периоде нахождения в отпуске по уходу за ребенком, справка о периоде получения пособия по безработице и т.д.

Также понадобятся документы, подтверждающие сведения о зарплате: в случае назначения пенсии в текущем году – справки о заработке за последние 24 года подряд стажа работы, но не более чем за фактически имеющийся стаж работы. Ежегодно период, за который избирается заработок, увеличивается на один год до фактически имеющегося у лица, обратившегося за пенсией, стажа работы.



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Еще один нюанс. Справки о зарплате за периоды работы, имевшей место после 1 января 2003 года, представлять не надо, так как после введения индивидуального (персонифицированного) учета данные сведения подтверждены выпиской из индивидуального лицевого счета застрахованного лица, выдаваемой органами ФСЗН. Этот документ запрашивается органом социальной защиты, в который заявитель обращается за назначением пенсии.

Это лишь перечень основных документов. В необходимых случаях представляются и иные, например, удостоверяющие право заявителя на надбавку или повышение пенсии. Для того чтобы получить полную консультацию относительно документов, необходимых для назначения пенсии конкретному человеку, следует обратиться в орган социальной защиты по месту жительства.