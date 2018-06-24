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Возможно, Тель-Авив: «Евровидение-2019» проведут в одном из четырёх городов Израиля
За проведение европейского песенного конкурса поборются четыре израильских города – Иерусалим, Тель-Авив, Хайфа и Эйлат. Причём скорее всего им станет Тель-Авив.
Это единственная площадка, отвечающая всем требованиям организаторов конкурса. Телеканал «Кан», которому поручили организацию «Евровидение-2019» ведёт переговоры с Министерством финансов по поводу бюджета мероприятия. Предположительно, на проведение конкурса потратят от 60 до 80 миллионов шекелей (16,6 – 22,1 миллиона долларов).
Израиль получил право принять у себя «Евровидение» после победы Нетты Барзилай на конкурсе в этом году.
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За проведение европейского песенного конкурса поборются четыре израильских города – Иерусалим, Тель-Авив, Хайфа и Эйлат. Причём скорее всего им станет Тель-Авив.
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