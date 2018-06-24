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Мать убитого рэпера XXXTentacion сообщила о том, что его девушка беременна
Мать убитого рэпера XXXTentacion Клеопатра Бернард опубликовала снимок УЗИ с подписью: «Он оставил нам последний подарок». Ребенок должен родиться в середине ноября. Об этом
Новость также была опубликована на странице рэпера с сообщением: «Пусть ребенок знает, что его отец был легендой».
СМИ сообщают, что сам исполнитель знал о том, что должен стать папой, но не хотел этого афишировать. Как именно зовут мать ребенка, не сообщается.
Известно, что бывшая девушка рэпера Женева Айала в прошлом году заявляла в полицию, что музыкант избивал ее во время беременности. Позже выяснилось, что Айала не была беременна.
О гибели 20-летнего XXXTentacion
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СМИ сообщают, что сам исполнитель знал о том, что должен стать папой, но не хотел этого афишировать. Как именно зовут мать ребенка, не сообщается.
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