Мать убитого рэпера XXXTentacion сообщила о том, что его девушка беременна

Мать убитого рэпера XXXTentacion Клеопатра Бернард опубликовала снимок УЗИ с подписью: «Он оставил нам последний подарок». Ребенок должен родиться в середине ноября. Об этом пишет BBC.

Публикация от @cleo_ohsojazzy 21 Июн 2018 в 1:55 PDT

Новость также была опубликована на странице рэпера с сообщением: «Пусть ребенок знает, что его отец был легендой».

СМИ сообщают, что сам исполнитель знал о том, что должен стать папой, но не хотел этого афишировать. Как именно зовут мать ребенка, не сообщается.

Известно, что бывшая девушка рэпера Женева Айала в прошлом году заявляла в полицию, что музыкант избивал ее во время беременности. Позже выяснилось, что Айала не была беременна.

О гибели 20-летнего XXXTentacion стало известно 18 июня. Он умер в больнице от тяжелого ранения, перед этим впав в кому. Позже полиция Флориды арестовала подозреваемого в убийстве. Им оказался 22-летний Дедрик Ди Уильямс.

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