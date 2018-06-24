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Мать убитого рэпера XXXTentacion сообщила о том, что его девушка беременна

25.06.2018 15:10 — Разное | Tut.by  
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Мать убитого рэпера XXXTentacion Клеопатра Бернард опубликовала снимок УЗИ с подписью: «Он оставил нам последний подарок». Ребенок должен родиться в середине ноября. Об этом пишет BBC.

 

Публикация от @cleo_ohsojazzy 21 Июн 2018 в 1:55 PDT

Новость также была опубликована на странице рэпера с сообщением: «Пусть ребенок знает, что его отец был легендой».

СМИ сообщают, что сам исполнитель знал о том, что должен стать папой, но не хотел этого афишировать. Как именно зовут мать ребенка, не сообщается.

Известно, что бывшая девушка рэпера Женева Айала в прошлом году заявляла в полицию, что музыкант избивал ее во время беременности. Позже выяснилось, что Айала не была беременна.

О гибели 20-летнего XXXTentacion стало известно 18 июня. Он умер в больнице от тяжелого ранения, перед этим впав в кому. Позже полиция Флориды арестовала подозреваемого в убийстве. Им оказался 22-летний Дедрик Ди Уильямс.

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23 июня в приложении «Афиша TUT.BY» стартует новый розыгрыш, где появится возможность получить бесплатно 20 билетов на фестиваль белоруской рок-музыки «Наш дзень!». 30 июня на территории музея народной архитектуры и быта под Минском выступят Volski, Dzieciuki, Akute, B: N, «Дай дарогу!», Nizkiz, «Крама», The Superbullz, Мутнаевока, Змитер Войтюшкевич и другие.

Розыгрыш продлится до 29 июня.

 
Теги: Новости
 
 
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СМИ сообщают, что сам исполнитель знал о том, что должен стать папой, но не хотел этого афишировать. Как именно зовут мать ребенка, не сообщается.
 
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