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Дарья Домрачева завершила спортивную карьеру
В здании Национального олимпийского комитета прошла пресс-конференция четырёхкратной олимпийской чемпионки по биатлону Дарьи Домрачевой. В ходе неё спортсменка объявила о завершении карьеры.
«Я пыталась найти компромисс, который бы позволил мне совмещать воспитание ребёнка и спортивную карьеру. К сожалению, я не нашла его. Это решение далось нелегко», – заявила Домрачева.
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В здании Национального олимпийского комитета прошла пресс-конференция четырёхкратной олимпийской чемпионки по биатлону Дарьи Домрачевой. В ходе неё спортсменка...
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