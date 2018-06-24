Дарья Домрачева завершила спортивную карьеру

В здании Национального олимпийского комитета прошла пресс-конференция четырёхкратной олимпийской чемпионки по биатлону Дарьи Домрачевой. В ходе неё спортсменка объявила о завершении карьеры.

«Я пыталась найти компромисс, который бы позволил мне совмещать воспитание ребёнка и спортивную карьеру. К сожалению, я не нашла его. Это решение далось нелегко», – заявила Домрачева.