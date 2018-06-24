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В Беларуси появился первый интернет-банк для юрлиц без ключей ЭЦП

25.06.2018 15:22 — Разное | БДГ  
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Альфа-Банк первым в Беларуси запустил интернет-банк для юридических лиц, которым можно пользоваться без ключей электронной цифровой подписи (ЭЦП). Платежи можно проводить на компьютере или планшете, работающем на любой операционной системе (Windows, Android, iOS или Mac OS).

Ранее для совершения финансовых операций использовался USB-носитель. Он обеспечивал генерацию и хранение ключей ЭЦП. Альфа-Банк упростил этот механизм и предложил альтернативный способ без использования флэшек.

Новый интернет-банк позволяет подписывать документы с помощью SMS с кодами. При отправке сообщений и передаче платежных документов банк использует многоуровневые криптографические механизмы защиты данных. Процесс соответствует всем требованиям белорусского законодательства и прошел независимую экспертизу в области безопасности.

«Для нас это стало ответом на запрос бизнеса, как «отвязаться» от конкретного компьютера при совершении платежей. Теперь, как и европейские бизнесмены, белорусы могут круглосуточно совершать деловые операции в интернет-банке со всего мира и с любого устройства, – подчеркнул управляющий директор Альфа-Банка Рафал Ющак. – Этот революционный для белорусского рынка проект направлен на то, чтобы стать ближе к клиенту, узнать его потребности и помочь в реализации бизнес-идей и проектов».

Новая разработка также позволит сэкономить средства и время на сбор пакета документов, регистрацию, получение и перерегистрацию USB-носителей для удостоверения ЭЦП.

«Альфа-Бизнес Онлайн» получил интуитивно понятный интерфейс, в котором для совершения операции требуется минимум действий. Предусмотрены удобная навигация, шаблоны платежей, автоподстановка, подсказки на формах и справочники с поиском. Максимально упрощен процесс выплаты зарплаты, введена персонализация системы (можно выбирать обои, использовать логотипы компаний). Перечисление личного дохода происходит нажатием одной кнопки после введения суммы.

Получить консультацию по использованию интернет-банка или по банковским продуктам можно через круглосуточный онлайн-чат.

 
 
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Альфа-Банк первым в Беларуси запустил интернет-банк для юридических лиц, которым можно пользоваться без ключей электронной цифровой подписи (ЭЦП).
 
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