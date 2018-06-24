В Гомеле Ford задним ходом влетел на ступеньки банка

В понедельник днем в Новобелице произошло необычное ДТП: Ford буквально влетел на ступеньки одного из отделений банка. Фото появилось в сообществе «Это Гомель, детка».



Фото:Денис Комаров

Автор фото утверждает, что водитель, управляя автомобилем, перепутала передачи.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.