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В Гомеле Ford задним ходом влетел на ступеньки банка
В понедельник днем в Новобелице произошло необычное ДТП: Ford буквально влетел на ступеньки одного из отделений банка. Фото
Автор фото утверждает, что водитель, управляя автомобилем, перепутала передачи.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
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В понедельник днем в Новобелице произошло необычное ДТП: Ford буквально влетел на ступеньки одного из отделений банка.
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