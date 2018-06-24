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Дарья Домрачева завершила спортивную карьеру

25.06.2018 15:30 — Разное | KYKY  
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Сегодня, 25 июня, Министерство спорта и Туризма в своем официальном аккаунте в Twitter объявило, что четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева объявила о завершении карьеры.

Дарья собрала пресс-конференцию в Национальном олимпийском комитете Беларуси. Срок контракта спортсменки с беларуской сборной истекает 30 июня – после этого Домрачева покинет большой спорт. Дарью цитирует TUT.by: «Мне непросто было собраться и пригласить вас. Я долго думала, но пришло время расставить точки над i. После окончания сезона я пыталась найти компромисс, который позволил бы мне воспитывать ребенка и совмещать это со спортивной карьерой. К сожалению, я не нашла оптимального решения. Это обдуманное и нелегкое решение, но я завершаю спортивную карьеру. Время в большом спорте останется незабываемым».

Два года назад Дарья вышла замуж за норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена, пара воспитывает дочь. У Домрачевой 34 победы на этапах Кубка мира, она дважды была чемпионкой мира по биатлону. В 2010 году она получила бронзу на Олимпиаде в Ванкувере, но вершиной ее карьеры стала Олимпиада в Сочи в 2014 году – Дарья вернулась в Беларусь героиней с тремя золотыми медалями. В Пхенчхане она получила еще две медали: серебро в масс-старте и золото в эстафете. За свои победы Дарья стала первой женщиной в стране, которую президент наградил званием «Герой Беларуси».

 
 
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Сегодня, 25 июня, Министерство спорта и Туризма в своем официальном аккаунте в Twitter объявило, что четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева объявила о...
 
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Дарья Домрачева объявила о завершении карьеры
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