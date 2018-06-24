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Соседи не беспокоят: вилла-землянка в Греции

25.06.2018 15:49 — Разное | Tut.by  
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Иногда архитекторов просят сделать такой проект, чтобы дом не выделялся среди соседей. Совсем уж эксцентрично выглядят заказчики, у которых нет соседей, но они все равно упорствуют на незаметности. Вот, например, загородная резиденция в оливковой роще в южной части Пелопоннеса в Греции. Она спрятана под землей, но это единственное, что роднит ее с нашими землянками.


Фото: www.naaro.com

По форме дом повторяет написание ипсилона — буквы греческого алфавита. Он был спроектирован архитекторами из архитектурного бюро LASSA.


Фото: www.naaro.com

Три луча формируют полуоткрытые пространства-дворики, а также организуют панорамные виды на три стороны.


Фото: www.naaro.com

Дом со стороны оливковой рощи выглядит обыкновенным холмом. Мимикрировать под естественный холм и слиться с окружающим ландшафтом помогает зеленая кровля.


Фото: www.naaro.com

Расположение участка не самое удобное для строителей, которых невозможно было бы возить ежедневно по по маршрут «стройка-домой».


Фото: www.naaro.com

Фото: www.naaro.com

Поэтому от архитекторов требовалось создать такой проект, чтобы его реализация не заняла много времени. В итоге была выработана стратегия строительства, в которой предусматривалось большое количество заготовок для самосборки за пределами площадки, что позволило сократить время строительства без ущерба для качества и бюджета.


Фото: www.naaro.com

Фото: www.naaro.com

Авторы проекта использовали станок с ЧПУ, который позволил сделать большую часть стандартных и нестандартных элементов. Так им образом на участок были поставлены опалубка, акустический потолок, индивидуальные оконные рамы, мебель для интерьера и системы перегородок. Строители все это собирали всего за 7 месяцев.


Фото: www.naaro.com
 
 
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Роскошная вилла "спрятана" под холмом, но при этом из ее окон открываются шикарные виды на море.
 
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