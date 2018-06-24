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Звезда белорусского биатлона Дарья Домрачева завершает спортивную карьеру

25.06.2018 16:00 — Разное | Ежедневник  
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Звезда белорусского биатлона Дарья Домрачева завершает спортивную карьеру

Об этом четырехкратная олимпийская чемпионка заявила на пресс-конференции в Национальном олимпийском комитете.

Спортсменка заявила, что такое решение далось ей нелегко. «Я пыталась найти компромисс, который бы позволил мне совмещать воспитание дочери и спортивную карьеру. К сожалению, я не нашла его", – сказала она.

Дарья Домрачева поблагодарила президента страны, а также всех болельщиков за поддержку. Сказала, что ее уход никак не связан с окончанием спортивной карьеры Надежды Скардино.

Всего за долгие годы спортивной карьеры биатлонистка 81 раз поднималась на пьедестал почета в личных гонках. Она завоевала 34 золотых медали, 23 серебряных и 24 бронзовых. В 2015 году Дарья стала лучшей по итогам Кубка мира, завоевав главный приз Большой хрустальный глобус. На чемпионатах планеты завоевала 2 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовую медали. Кроме того, у нее два золота чемпионата Европы и одно на Универсиаде.

 
 
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Об этом четырехкратная олимпийская чемпионка заявила на пресс-конференции в Национальном олимпийском комитете.
 
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