ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Повышать пособия по уходу за ребенком до 3 лет пока не планируется

25.06.2018 16:15 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Повышать пособия по уходу за ребенком до 3 лет пока не планируется
Фото из открытых источников

Размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет привязаны к среднемесячной заработной плате по стране. На первого ребенка размер пособия составляет 35% среднемесячной зарплаты (312,03 руб.), на второго и последующих - 40% (356,6 руб.), на ребенка-инвалида - 45% (401,18 руб.).

Повышать пособия по уходу за ребенком до 3 лет пока не планируется Дела декретные. Что надо знать будущей маме о детских пособиях

Перерасчет размеров пособий производится по мере увеличения среднемесячной заработной платы - с 1 февраля и 1 августа. "На сегодняшний день размер пособия сопоставим с минимальной заработной платой. При этом выплатой обеспечиваются как застрахованные, так и незастрахованные граждане, а размер пособия не зависит от оформления ребенка в детское дошкольное учреждение.

Вопрос о повышении размера пособия по уходу за ребенком до 3 лет в настоящее время не рассматривается", - отметил Валерий Ковальков.

Источник: БЕЛТА.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вопрос о повышении размера пособия по уходу за ребенком до 3 лет в настоящее время не рассматривается, заявил заместитель министра труда и социальной защиты...
 
Новости дня
Новости разные
 
В четверг в Беларуси ожидается до 30 градусов тепла
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Прамень
Радзiма
25.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика