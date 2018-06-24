Повышать пособия по уходу за ребенком до 3 лет пока не планируется

Размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет привязаны к среднемесячной заработной плате по стране. На первого ребенка размер пособия составляет 35% среднемесячной зарплаты (312,03 руб.), на второго и последующих - 40% (356,6 руб.), на ребенка-инвалида - 45% (401,18 руб.).

Перерасчет размеров пособий производится по мере увеличения среднемесячной заработной платы - с 1 февраля и 1 августа. "На сегодняшний день размер пособия сопоставим с минимальной заработной платой. При этом выплатой обеспечиваются как застрахованные, так и незастрахованные граждане, а размер пособия не зависит от оформления ребенка в детское дошкольное учреждение.

Вопрос о повышении размера пособия по уходу за ребенком до 3 лет в настоящее время не рассматривается", - отметил Валерий Ковальков.