​Жительница Китая арендовала Ferrari и разбила автомобиль уже через несколько минут

Сразу после выезда из дилерского центра водитель не справилась с управлением и врезалась в дорожное ограждение.

Повреждены ещё два автомобиля на встречной полосе. Благодаря подушкам безопасности женщина серьёзно не пострадала. Кстати, перед тем, как выехать, она сообщила, что впервые за рулём такой машины, как Ferrari.