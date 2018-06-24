Начались слушания по делу о коррупции бывшего первого зам. председателя Белкоопсоюза

В суде выясняют – брал ли бывший первый зам. председателя Белкоопсоюза взятки. Сегодня начались слушания по очередному делу о коррупции.

Дмитрия Баранова задержали больше года назад. По версии обвинения за то, чтобы Белкоопсоюз своевременно платил одному из поставщиков (топ-менеджеру в несколько приёмов передали 2,5 тысячи долларов). С момента задержания Баранов находится под стражей. На процесс принёс тетрадь с записями и папку с документами. В суде его поддерживают родственники. Если вину бывшего руководителя докажут, он может провести за решёткой до 15 лет.