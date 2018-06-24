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С инициативой изменить антинаркотическое законодательство выступила Генеральная прокуратура
Реформа должна обеспечить индивидуальный подход к каждому нарушению. Об этом заявили сегодня в ведомстве, подводя итоги работы с начала года.
Обобщили в прокуратуре и коррупционные преступления: с начала года их более тысячи. Больше всего – в транспорте и промышленности. Это использование служебного положения при решении личных вопросов, нарушение при закупках и проведении тендеров. Ущерб от таких преступлений только в этом году превысил восемь миллионов рублей.
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Реформа должна обеспечить индивидуальный подход к каждому нарушению. Об этом заявили сегодня в ведомстве, подводя итоги работы с начала года.
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