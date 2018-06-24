Выбор между карьерой и семьёй: Дарья Домрачева уходит из спорта

Белорусский биатлон обезглавлен. По-другому и не скажешь. Главная белорусская звезда этого вида спорта – Дарья Домрачева – объявила о завершении карьеры.

Серьёзные подозрения о том, что это случится, закрались в воскресенье. Тогда появилась информация, что 25 июня в 15:00 в здании Национального олимпийского комитета пройдёт пресс-конференция с участием четырёхкратной олимпийской чемпионки. На финише сезона Домрачева говорила, что окончательное решение об уходе с большой лыжни ещё не приняла. А если примет – обязательно об этом сообщит во всеуслышание. Поэтому вариантов тематики заявленной на понедельник пресс-конференции на самом деле было немного. Все всё понимали.





Домрачева, без преувеличения, тащила на себе наш биатлон едва ли не в одиночку. Мужская разновидность, по сути, умерла в Беларуси ещё в конце 2000-х. Женщины же показывали куда более оптимистичные результаты. Домрачева прогрессировала с каждым новым сезоном, достигнув своего пика на Олимпиаде в Сочи в феврале 2014-го. С черноморского побережья Дарья увезла три золотые медали (завоёванные в гонке преследования, индивидуальной гонке и масс-старте). А ещё вернулась на Родину не только в неофициальном статусе народной любимицы, но и в официальном – Героя Беларуси.

«Спортивная» родина могла быть у Домрачевой и другой. Появившись на свет в Минске, в 1990-м году Дарья вместе с родителями переехала в Сибирь. Там, в городе Нягань, она и делала первые шаги в биатлоне. В юношеском возрасте будущая звезда лыжни выступала за наших восточных соседей. Но в 2004-м году глава Союза биатлонистов России поручил отчислить её из ростера сборной. В чём крылась причина конфликта – так до конца и не ясно. Однако ясно другое: в тот момент руководители российского биатлона допустили фатальную ошибку для своей страны. И сделали великолепный подарок биатлону белорусскому. Тренеры нашей команды позвали Домрачеву под свои знамёна. И она, помня про то, что родилась в Минске и имеет белорусские корни, согласилась.





Прогресс в выступлениях Дарьи был заметен невооружённым взглядом. Правда, без курьёзных случаев тоже не обходилось. У любителей биатлона до сих пор живы в памяти моменты, когда Домрачева перепутала «лёжку» со «стойкой» или принялась стрелять по чужой мишени вместо своей. Белорусских болельщиков тогда эти эпизоды вводили в ступор. Наверняка многие злились. Но недоумение и злость быстро улетучились. Став более уверенной в себе на лыжне (и особенно во время стрельбы), Домрачева штамповала попадания в десятку одна за другой. Где десятка – там рукой подать и до медалей. В 2011-м сибирская минчанка положила в персональную копилку две награды чемпионата мира в Ханты-Мансийске, годом позже в Рупольдинге на аналогичных соревнованиях также взяла парочку медалей (одна из которых была золотой). В сезоне 2011/2012 Домрачева впервые всерьёз боролась за Большой хрустальный глобус, однако уступила немке Магдалене Нойнер. В 2013-м году было ещё одно золото планетарного форума, а затем – уже упомянутая триумфальная Олимпиада в Сочи.





Однако даже будучи трёхкратной олимпийской чемпионкой, Домрачева желала заполнить ещё один пробел в карьере. На тот момент она не могла похвастать Большим хрустальным глобусом. Впрочем, долго ждать не пришлось: сезон 2014/2015 наконец принёс Дарье победу в общем зачёте Кубка мира. Основной соперницей была Кайса Макарайнен из Финляндии. Прости, Кайса – не в этот раз.





Параллельно Домрачева побеждала и на личном фронте. Долго прятать свой роман с другой звездой биатлона – норвежцем Оле-Эйнаром Бьёрндаленом – представительнице белорусской сборной не удалось. В конце концов, пара перестала скрывать свои отношения, которые уже давно стали «секретом Полишинеля». Летом 2016-го пара сыграла свадьбу, а осенью того же года Дарья родила дочь, которую назвали Ксенией.





Разумеется, будучи на серьёзных сроках беременности, биатлонистка не тренировалась на лыжне и, тем более, не принимала участия в соревнованиях. Однако вынужденное отсутствие в большом спорте не очень-то и сказалось на её результатах. А менее чем через полтора года после родов Дарья вышла на третий олимпийский старт. Речь про Пхёнчхан-2018. И не подкачала.

На корейских Играх легенда белорусского биатлона добавила в свою богатую коллекцию ещё две награды – серебро в масс-старте и золото в эстафете. Причём последняя медаль была большой неожиданностью: наша женская четвёрка к фаворитам не относилась, и обычно даже стараний Домрачевой не хватало для того, чтобы подтянуть её к пьедестальным вершинам. Но на корейском снегу лыжи покатили как надо, патроны полетели в цель – и белорусские девушки подарили Беларуси радость. А Дарья стала обладательницей уникального достижения: до неё ни одной биатлонистке в мире не удавалось стать четырёхкратной олимпийской чемпионкой.





После Олимпиады наша женская биатлонная команда развалилась по кирпичикам. Надежда Писарева и Надежда Скардино объявили о завершении карьеры, Динара Алимбекова получила травму, последствия которой будет преодолевать ещё несколько месяцев. А теперь разрушился фундамент. Или несущая стена. Аллегорий можно подобрать много, но суть от этого не изменится – белорусский женский биатлон придётся отстраивать заново. Пока все надежды лишь на Ирину Кривко. Прошлый сезон она провела довольно неплохо, регулярно попадая в топ-20 на этапах Кубка мира, а один раз даже став второй в масс-старте во французском Анси. Как знать, возможно, через какое-то время Кривко будет радовать нас так же, как последние 10 лет радовала Домрачева.



