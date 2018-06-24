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Парламентскую ассамблею Совета Европы возглавила швейцарский депутат Лилиан Мори Паскье
Она сменила на посту председателя (итальянца Микеле Николетти), избранного всего полгода назад.
ПАСЕ является одним из старейших в Европе органов межпарламентского сотрудничества. Год основания – 1949.
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Она сменила на посту председателя (итальянца Микеле Николетти), избранного всего полгода назад.
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