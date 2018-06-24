Как у Huawei: юбилейный Samsung Galaxy S10 получит тройную камеру

Новый флагман компании – Galaxy S10 оснастят тройной камерой, как у Huawei P20 Pro. Об этом сообщают источники, принимающие участие в разработке.



Будущий флагман выйдет на процессоре Exynos 9820. Старшая модель получит 6,2-дюймовый дисплей и тройную камеру. Сканер отпечатков пальцев будет встроен в экран. Корейская компания представит свои флагманы на выставке CES 2019, которая пройдёт с 8 по 11 января в Лас-Вегасе.