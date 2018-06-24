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Стали известны результаты ЦТ по белорусскому языку
Максимальные сто баллов – у 21 абитуриента.
Но есть и печальный результат. У трёх выпускников – ноль баллов. Всего тест писали около 24 тысяч ребят. Средний балл – почти 36. ЦТ продолжаются. Завтра на очереди – физика. И станут известны результаты теста по русскому языку.
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Максимальные сто баллов получили 21 абитуриент.
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