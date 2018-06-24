Стали известны результаты ЦТ по белорусскому языку

Максимальные сто баллов – у 21 абитуриента.

Но есть и печальный результат. У трёх выпускников – ноль баллов. Всего тест писали около 24 тысяч ребят. Средний балл – почти 36. ЦТ продолжаются. Завтра на очереди – физика. И станут известны результаты теста по русскому языку.