До заветной тысячи снова не дотянули. Как в мае изменились зарплаты белорусов

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси в мае 2018 года составила 943,9 рубля, сообщает Белстат. Месяцем ранее белорусы в среднем зарабатывали 921 рубль.



Александра Квиткевич, TUT.BY

В пересчете по средневзвешенному курсу доллара за май средняя зарплата составила чуть больше 470 долларов (в апреле — 460 долларов, в марте — 474 доллара, в феврале — почти 431 доллар, в январе — 432 доллара, в декабре прошлого года — 495 долларов).

Напомним, в апреле средние заработки выросли в Брестской области — до 794 рублей, Витебской области — до 764,8 рубля, Гомельской — до 836,1 рубля, Гродненской — до 794,6 рубля, Минской — до 922 рублей, Могилевской — до 775,7 рубля. А вот в Минске получки в апреле упали — до 1275,3 рубля. В марте средние заработки в столице составляли 1364,9 рубля.