​Стартовал открытый чемпионат Беларуси по теннису: участвуют сильные спортсмены

За медали посоревнуются Дмитрий Жирмонт, Ярослав Шило, Юлия Готовко, Шалимар Тальби и многие другие.

Турнир пройдёт в мужском и женском одиночном и парном разрядах, а также в миксте.

Чемпионат Беларуси по теннису продлится до 30 июня – когда станут известны победители. Вход на трибуны РЦОП по теннису в Минске - свободный.