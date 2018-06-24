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Стартовал открытый чемпионат Беларуси по теннису: участвуют сильные спортсмены
За медали посоревнуются Дмитрий Жирмонт, Ярослав Шило, Юлия Готовко, Шалимар Тальби и многие другие.
Турнир пройдёт в мужском и женском одиночном и парном разрядах, а также в миксте.
Чемпионат Беларуси по теннису продлится до 30 июня – когда станут известны победители. Вход на трибуны РЦОП по теннису в Минске - свободный.
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За медали посоревнуются Дмитрий Жирмонт, Ярослав Шило, Юлия Готовко, Шалимар Тальби и многие другие.
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