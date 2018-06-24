Минлесхоз предлагает снять запрет на посещение лесов

Министерство лесного хозяйства Беларуси инициирует снятие запрета на посещение лесов с учетом изменившейся погоды.

"В связи с обильным выпадением осадков во многих регионах страны, в лесах Беларуси установился преимущественно 1-й класс пожарной опасности (полная негоримость), в отдельных районах – 2-й класс пожарной опасности (слабая горимость)", - проинформировали в пресс-службе министерства.

"С учетом сложившейся погодной обстановки, а также на основании прогнозной информации Белгидромета, министерство лесного хозяйства в данный момент ходатайствует о полном снятии запретов и ограничений на посещение лесов", - добавили там.

Ожидается, что леса будут открыты для посещения в течение ближайших суток.

Как сообщалось, решение о введении или отмене ограничительных мер уполномочены принимать местные исполнительные и распорядительные органы. Причиной введения запретов является сложная пожароопасная обстановка в лесном фонде.

Ранее в мае и июне решениями райисполкомов во многих регионах страны были введены запреты и ограничения на посещение лесов.