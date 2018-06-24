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В четверг в Беларуси ожидается до 30 градусов тепла
В ближайшие дни в Беларуси жары не предвидится, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди и грозы,
"Во вторник, 26 июня, погоду Беларуси будет определять неустойчивая воздушная масса балтийского происхождения. Ожидается переменная облачность. Ночью местами, преимущественно по западу страны, днем на большей части территории кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах грозы", – рассказали синоптики. Ветер юго-восточный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +5..+11°С, во второй половине дня повысится до плюс 19-25. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем существенно не изменится.
По информации Белгидромета, 27 и 28 июня Беларусь будет находиться под влиянием теплой воздушной массы, поступающей с территории Украины, в южных районах страны скажется влияние фронтальных разделов.
"В среду, 27 июня, преимущественно без осадков, лишь по юго-западу местами кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ветер северо-восточный, умеренный, днем порывистый", – проинформировали синоптики. Ночью температура воздуха составит +9..+15°С, днем будет от +22°С по северо-западу до +29°С по юго-востоку страны.
В четверг, 28 июня, преимущественно без осадков, только по югу в отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-восточный, порывистый. Температура воздуха ночью составит +12..+19°С, днем ожидается 24-30 градусов тепла.
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В ближайшие дни в Беларуси жары не предвидится, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди и грозы, сообщает сайт Республиканского центра по...
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