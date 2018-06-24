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В четверг в Беларуси ожидается до 30 градусов тепла

25.06.2018 16:14 — Разное | Интерфакс  
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В ближайшие дни в Беларуси жары не предвидится, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди и грозы, сообщает сайт Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды (Белгидромет).

В четверг в Беларуси ожидается до 30 градусов тепла

"Во вторник, 26 июня, погоду Беларуси будет определять неустойчивая воздушная масса балтийского происхождения. Ожидается переменная облачность. Ночью местами, преимущественно по западу страны, днем на большей части территории кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах грозы", – рассказали синоптики. Ветер юго-восточный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +5..+11°С, во второй половине дня повысится до плюс 19-25. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем существенно не изменится.

По информации Белгидромета, 27 и 28 июня Беларусь будет находиться под влиянием теплой воздушной массы, поступающей с территории Украины, в южных районах страны скажется влияние фронтальных разделов.

"В среду, 27 июня, преимущественно без осадков, лишь по юго-западу местами кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ветер северо-восточный, умеренный, днем порывистый", – проинформировали синоптики. Ночью температура воздуха составит +9..+15°С, днем будет от +22°С по северо-западу до +29°С по юго-востоку страны.

В четверг, 28 июня, преимущественно без осадков, только по югу в отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-восточный, порывистый. Температура воздуха ночью составит +12..+19°С, днем ожидается 24-30 градусов тепла.

 
 
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В ближайшие дни в Беларуси жары не предвидится, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди и грозы, сообщает сайт Республиканского центра по...
 
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