Столтенберг считает, что диалог с Россией необходим

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что диалог Североатлантического альянса с Россией необходим, так как отношения между сторонами напряжены.

"Когда отношения напряжены, особо важно поддерживать диалог. НАТО смогла провести семь встреч Совета Россия-НАТО за последние два года. В течение двух лет, с 2014 по 2016 год не было таких заседаний. С тех пор у нас было семь встреч, в ходе которых мы обсуждали (проблематику - ИФ) Украины, снижение рисков, прозрачность в военной сфере, взаимное информирование об учениях", - сказал он журналистам в преддверии Совета министров обороны ЕС.

Й.Столтенберг отметил, что он рассматривают возможную встречу президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа как "часть диалога, проходящего между НАТО и государствами-членами НАТО и Россией".