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Ожидается ли арендный ажиотаж в 2018-м?

25.06.2018 15:32 — Разное | Интерфакс  
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Ежегодно в преддверии нового учебного года собственники сдаваемых в аренду квартир надеются на увеличение стоимости аренды из-за притока нуждающихся в жилье иногородних студентов. О том, ожидается ли в 2018-м арендный ажиотаж и от чего будет зависеть стоимость аренды, порталу www.interfax.by рассказала начальник отдела аренды жилья агентства недвижимости "Твоя столица" Маргарита Почицкая.

Ожидается ли арендный ажиотаж в 2018-м?

Что происходит со стоимостью аренды?

В отличие от цен продажи квартир, которые за последние несколько лет успели как снизиться, так и вырасти, стоимости аренды квартир который год продолжают оставаться без изменений.

"Снижение ставок аренды в Минске закончилось в конце зимы 2016 года, и после этого их средний уровень остается неизменным", - сообщила М.Почицкая.

Причину эксперт видит в балансе предложения и финансово обеспеченного спроса. Между ними уже несколько лет наблюдается паритет. Но за последний год появились предпосылки к изменению ситуации, причем не в сторону собственников.

Ожидается ли арендный ажиотаж в 2018-м?

М.Почицкая вспоминает, что в 2012-2014 годах, когда квартир не хватало на всех арендаторов, правила могли диктовать собственники. Но сейчас арендаторов не только не становится больше, но есть и предпосылки к их уменьшению при увеличении количества сдаваемых в аренду квартир. Поэтому надеяться на рост стоимости аренды не стоит.

"К увеличению стоимости аренды не располагает как минимум экономическая ситуация. Несмотря на то, что явные кризисные явления в экономике страны уже позади, однако ощутимого роста доходов населения до сих пор не наблюдается. На этом фоне за 2017 год более чем наполовину уменьшился миграционный прирост населения Минска – люди понимают, что зарплаты в столице не растут, а стоимость жизни (еда и т.п.) дорожает", - объясняет эксперт.

Кроме того, на число арендаторов, пусть не масштабно, но все же, повлияли и продолжают влиять подешевевшие кредиты на приобретение и строительство жилья. Благодаря им те, кто раньше не мог рассчитывать на собственное жилье, теперь решили свой жилищный вопрос. Логика простая: семье выгоднее ежемесячно выплачивать кредит за собственную квартиру, чем стоимость аренды чужой.

Справочно: по данным консультационного сектора ипотечного кредитования группы компаний "Твоя столица", в настоящее время среднемесячный платеж по кредиту, взятому на 20 лет на сумму порядка Br60 тыс. ($30 тыс.), составляет чуть более $300.

Специалист отметила, что эффект от доступных кредитов на рынке аренды может еще сильнее проявиться через год-два.

"Многие приобрели квартиры в новостройках на стадии строительства и, ожидая их ввод в эксплуатацию, продолжали жить в арендной квартире. Но по мере готовности домов арендаторы будут уходить с арендных квартир в свои собственные", - пояснила М.Почицкая.

Что будет в конце лета?

Ежегодно большие ожидания собственники возлагают на конец лета - на фоне роста спроса можно и увеличить стоимость аренды. Но, по словам представителя "Твоей столицы", ажиотажа на аренду квартир в преддверии прошлого учебного года не наблюдалось, и оснований для увеличения в текущем тоже нет.

"Безусловно, в конце лета - начале осени доля студентов в общем количестве поступающих заявок увеличивается, но не в таком объеме, чтобы это давало основания собственникам увеличивать стоимости аренды. Хотя отдельные попытки предпринимаются ежегодно. Но когда дефицита квартир нет, то завышенные по цене предложения просто игнорируются арендаторами", - рассказала М.Почицкая.

По ее словам, сдать в аренду квартиру по завышенной стоимости можно лишь в августе-сентябре. В этот период бывают студенты, которые из-за определенных причин не успели заранее найти квартиру, и поэтому вынуждены брать то, что попалось под руку.

Но эксперт не рекомендует собственникам ориентироваться на подобных арендаторов: во-первых, потому, что их считанные единицы, а во-вторых, абсолютное большинство из них в течение одного-двух месяцев находят более подходящие по ценам варианты. Поэтому, сдав квартиру в сезон дороже, можно впоследствии больше потерять, ведь после съезда такого арендатора собственник остается с пустующей квартирой в межсезонье.

"Хорошо, если арендатор будет порядочный. А ведь есть случаи, когда собственники на радостях от того, что нашли арендатора, согласившегося на высокую стоимость, не обращают должного внимания на его личность. И более того, забывают или постоянно откладывают такие важные вещи, как подписание договора аренды и/или взятие обеспечительного платежа. В итоге нередки случаи, когда арендатор исчезает, оставив квартиру в не самом хорошем состоянии", - предупреждает М.Почицкая.

Чего ждать в дальнейшем?

По ожиданиям "Твоей столицы", до конца года существенных изменений не предвидится. Баланс спроса и предложения, с одной стороны, будет поддерживаться поступлением новых квартир в аренду, а с другой - уравновешиваться отсутствием массового притока арендаторов.

"Предложений квартир в аренду становится больше за счет возвратившегося интереса к покупке квартир для их последующей сдачи в аренду. Доходность квартир сейчас в два раза выше банковских депозитов - на уровне 5% годовых после уплаты налогов. Выше только у коммерческой недвижимости и облигаций, но там свои нюансы. А в случае с жильем это неоспоримый лидер желаний любого человека. Тем более в столице", - рассказала М.Почицкая.

В качестве доказательства своих слов она привела появление новой формы сдачи в аренду - по доверенности.

"Только за 2018 год количество поступивших к нам запросов на приобретение квартиры для сдачи в аренду увеличилось вдвое. Типичный запрос звучит так: приобрести ликвидную квартиру и, прилагая минимум усилий, получать стабильный доход от сдачи ее в аренду. Люди хотят, чтобы им посоветовали, какая квартира сейчас и в обозримом будущем будет востребована арендаторами, чтобы помогли ее найти и купить, а в последующем, чтобы кто-то занимался ее сдачей в аренду - поиском арендаторов, заключением договоров, согласованиями и т.п.", - сообщила М.Почицкая.

Однако рассчитывать на возвращение "докризисных" ставок аренды, когда арендатор на однокомнатную квартиру с не самым лучшим расположением находился за день, по стоимости $350/мес., в обозримом будущем не стоит.

"Надо понимать, что студенты сейчас обеспечены общежитиями гораздо лучше, чем это было 5 лет назад. При этом не стоит сбрасывать со счетов государственное арендное жилье для других категорий арендаторов. Поэтому конкуренция среди собственников квартир ощутимая. Сдать квартиру в аренду за день-два и сейчас реально, но для этого нужна широкая и постоянно обновляемая база запросов от арендаторов. А если самостоятельно этим заниматься, то важно не переоценивать квартиру и не отказываться от самостоятельного поиска арендаторов", - заключила эксперт.

 
Теги: Минск
 
 
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