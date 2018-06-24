Дарья Домрачева уходит из спорта

Прославленная белорусская биатлонистка завершает спортивную карьеру.

Об этом она заявила 25 июня на пресс-конференции в Национальном олимпийском комитете.

Спортсменка рассказала, что решение далось нелегко, пришлось выбирать между спортом и воспитанием дочери Ксении. Дарья выбрала дочь и семью, отметив, что долго искала компромисс. Сейчас она хочет отдохнуть от бешеного ритма, в котором жила с 6 лет.

4-кратная олимпийская чемпионка по биатлону и Герой Беларуси Дарья Домрачева замужем за норвежским биатлонистом Оле-Эйнаром Бьорндаленом. Она намеревается посвятить себя семье, вместе с ним и дочерью ездить в Австрию, Норвегию и Беларусь. О дальнейших планах спортсменка не распространяется.

«Время в большом спорте для меня будет незабываемым. Хочу поблагодарить всех тех, кто был рядом все эти годы и помогал моим достижениям, первым тренерам, даже поварам на базах, где готовилась еда. Огромные слова благодарности болельщикам, поддержку которых чувствовала во время выступлений и побед. Спасибо журналистам, которые помогли фанатам и зрителям наслаждаться моими успехами. Спасибо моей стране, так как, побеждая, чувствовала, что это не только мои победы, но и всей Беларуси», - сказала она.

Домрачева надеется, что Александр Лукашенко поймет ее решение.

Фанаты Домрачевой рассчитывали, что на ее решение повлияет президент, который на встрече с участниками Олимпиады в Пхенчхане призывал не только Домрачеву, но и Надежду Скардино остаться в спорте. Но обе оставили спортивную карьеру.

Дарья Домрачева - самая титулованная биатлонистка в истории зимних Олимпиад. В 2010-м она завоевала первую олимпийскую награду - бронзу в индивидуальной гонке Ванкувера. Четыре года спустя в Сочи выиграла три личных золота - в преследовании, индивидуалке и масс-старте. На Играх в Пхенчхане биатлонистка дополнила коллекцию серебром масс-старта и золотом женской эстафеты.

На счету Домрачевой 34 победы на этапах Кубка мира.

44-летний Бьорндален, на счету которого 95 кубковых побед и восемь золотых медалей Олимпиад, в апреле 2018-го завершил карьеру по рекомендации врачей.