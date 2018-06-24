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Россия и Уругвай сражаются за первое место в группе. Онлайн

25.06.2018 16:43 — Разное | Tut.by  
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Россия и Уругвай досрочно вышли в плей-офф чемпионата мира и определят сегодня, кто из них займет первое место в группе.

Хозяева чемпионата выигрывали с более крупным счетом, поочередно одолев Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1). Уругвай обладает отличной связкой форвардов Кавани — Суарес, но побеждал тех же соперников лишь 1:0. Это значит, что России сегодня будет достаточно сыграть вничью.


Reuters

Помимо линии нападения у Уругвая выделятся пара центральных защитников из мадридского «Атлетико» — Годин-Хименес. Увы, из-за повреждения Хосе Хименес может пропустить игру.

Не исключено, что перед играми плей-офф даст отдохнуть некоторым игроками и Станислав Черчесов.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе встречи.

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Россия и Уругвай досрочно вышли в плей-офф чемпионата мира и определят сегодня, кто из них займет первое место в группе.
 
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