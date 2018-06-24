Простые советы, чтобы уберечь свой автомобиль на долгие годы

В наше время найдется немало водителей, которые практически не заглядывают под капот автомобиля. Такая машина обслуживается исключительно на СТО через регламентные сроки, а ее владелец не только переплачивает, но и получает кота в мешке. А ведь многие вещи, о которых не говорят, можно сделать самостоятельно, и для этого не нужно техническое образование. В обзоре представлены простые советы, прислушиваясь к которым, владелец сбережет свой кошелек, а его автомобиль прослужит намного дольше.

1. Регулярная проверка уровня жидкостей