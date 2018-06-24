Самые необычные цветы в мире

Во все времена цветы пользовались популярностью. Издавна с их помощью выражали сложные эмоции – любовь, верность, память. Помимо этого, в течение сотен лет цветы использовали в лечении больных и для ароматерапевтических процедур. Сегодня чаще всего применяют срезанные цветы. Из них составляют букеты и целые цветочные композиции, призванные выразить определённые чувства. Вот 10 интересных фактов о цветах:

Самый вонючий цветок в мире





Аморфофалус с Суматры считается самым вонючим растением в мире. За уникальный аромат, схожий с запахом разложившегося мяса, его еще называют трупным цветком. Кроме того, аморфофалус известен, как самый высокий цветок. Растение может достигать высоты до 3-х метров.

Стоимость тюльпанов





Тюльпаны – это наиболее продаваемые цветы на нашей планете. На их родине – Голландии – каждый год выращивают более 3 000 000 000 000 этих растений. Но, кроме того, в Россию осуществляются поставки цветов из Эквадора , Колумбии, большинства европейских стран. А одним из лучших поставщиков тюльпанов в Россию является Голландская компания Jaaz Flowers & Plants B.V., между прочим, на официальном сайте компании вы можете купить цветы оптом по конкурентным ценам с доставкой в любой регион России, Белоруссии, Казахстана и других стран. Кстати, пик цены на тюльпаны пришёлся на XVII век. В те времена луковицы тюльпанов стоили дороже золота. Стоимость отдельных сортов могла доходить до 2 тысяч долларов. Сейчас тюльпаны имеют более доступную цену. Другой забавный факт об этих цветах – оказывается, их лепестки являются неплохой альтернативой луку в некоторых рецептах. Тюльпаны – одни из первых цветов, которые появляются весной на рынке. Это своеобразный символ этого времени года.