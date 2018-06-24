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Почему нам снятся кошмары?
25.06.2018 — Разное | Новости Хотимска
Почему нам снятся кошмары? Причин для этого дискомфорта вполне достаточно: начиная стрессами и заканчивая приемом лекарств.Поздний отход ко сну
Стресс
Недовольство жизнью
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Почему нам снятся кошмары? Причин для этого дискомфорта вполне достаточно: начиная стрессами и заканчивая приемом лекарств.Поздний отход ко сну Следует...
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