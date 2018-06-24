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Почему нам снятся кошмары?

25.06.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Почему нам снятся кошмары? Причин для этого дискомфорта вполне достаточно: начиная стрессами и заканчивая приемом лекарств.Поздний отход ко сну
Следует отказаться от «еще одной самой последней серии» на ночь и выровнять режим сна. Недосып и неглубокий сон могут приводить к кошмарным сновидениям (вызванные тем же самым сериалом, кстати).

Стресс
Те эмоции, которые мы испытываем в дневное время, влияют на работу мозга в состоянии сна. Грубо говоря, организм в сновидениях прорабатывает дневные эмоции. Ученые из Австралии опровергли суждение о том, что кошмары якобы помогают организму справиться с тревогой, чтобы днем лучше функционировать.

Недовольство жизнью
Финские ученые выяснили, что люди, которые страдают сезонной депрессией, более подвержены кошмарам. Если вы заметили, что часто грустите, то стоит записаться на прием к психотерапевту.

 
 
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Почему нам снятся кошмары? Причин для этого дискомфорта вполне достаточно: начиная стрессами и заканчивая приемом лекарств.Поздний отход ко сну Следует...
 
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