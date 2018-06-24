Почему нам снятся кошмары? Причин для этого дискомфорта вполне достаточно: начиная стрессами и заканчивая приемом лекарств.Поздний отход ко сну

Следует отказаться от «еще одной самой последней серии» на ночь и выровнять режим сна. Недосып и неглубокий сон могут приводить к кошмарным сновидениям (вызванные тем же самым сериалом, кстати).

Стресс

Те эмоции, которые мы испытываем в дневное время, влияют на работу мозга в состоянии сна. Грубо говоря, организм в сновидениях прорабатывает дневные эмоции. Ученые из Австралии опровергли суждение о том, что кошмары якобы помогают организму справиться с тревогой, чтобы днем лучше функционировать.

Недовольство жизнью

Финские ученые выяснили, что люди, которые страдают сезонной депрессией, более подвержены кошмарам. Если вы заметили, что часто грустите, то стоит записаться на прием к психотерапевту.