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Лён, вывозимый на свалку, оказался отходами производства

25.06.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Лён, вывозимый на свалку, оказался отходами производства

В минувший четверг очевидец прислал нам видео, сообщив, что с территории льнозавода на свалку в районе деревни Заболоть вывозится льнотреста. На момент публикации нам не удалось получить комментарий компетентных органов и ответственных лиц. 

Сегодня ситуацию прокомментировал директор ОАО «Слуцкий льнозавод» Виктор Владимирович Арестович. 

— В процессе переработки тресты возникают отходы в допустимых нормах до 12%, которые не идут в производство. Где-то сметается пыль с оборудования, где-то в тресту попадает сорняк. Такие отходы вывозятся, — отметил руководитель. 

В Слуцком РОВД сайту SlutskGorod подтвердили, что на присланном читателем видео была зафиксирована обычная утилизация отходов. 

  • После визита главы государства в Слуцк в 2014 году были выявлены нарушения в хранении льнотресты. Бывший руководитель был уволен, а на предприятии началась модернизация. Позднее расследование Следственного комитета подтвердило, что в 2012 и 2013 году более 172 тонн льнотресты потеряло свои производственные качества, более 58 тонн сгнившего сырья было захоронено на территории предприятия.

В прошлом году глава Миноблисполкома отмечал новые успехи предприятия. «Нельзя не выделить тот завод, который модернизирован - это "Слуцкий льнозавод". По мощностям и по объёмам он самый крупный в области», рассказал журналистам Анатолий Исаченко во время посещения Слуцкого района.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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В минувший четверг очевидец прислал нам видео, заявив, что с территории льнозавода на свалку в районе деревни Заболоть вывозится льнотреста. 
 
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