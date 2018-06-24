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Лён, вывозимый на свалку, оказался отходами производства
25.06.2018 — Разное | Слуцк Город
В минувший четверг очевидец прислал нам видео, сообщив, что с территории льнозавода на свалку в районе деревни Заболоть вывозится льнотреста. На момент
Сегодня ситуацию прокомментировал директор ОАО «Слуцкий льнозавод» Виктор Владимирович Арестович.
— В процессе переработки тресты возникают отходы в допустимых нормах до 12%, которые не идут в производство. Где-то сметается пыль с оборудования, где-то в тресту попадает сорняк. Такие отходы вывозятся, — отметил руководитель.
В Слуцком РОВД сайту SlutskGorod подтвердили, что на присланном читателем видео была зафиксирована обычная утилизация отходов.
В прошлом году глава Миноблисполкома отмечал новые успехи предприятия. «Нельзя не выделить тот завод, который модернизирован - это "Слуцкий льнозавод". По мощностям и по объёмам он самый крупный в области», —
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В минувший четверг очевидец прислал нам видео, заявив, что с территории льнозавода на свалку в районе деревни Заболоть вывозится льнотреста.
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