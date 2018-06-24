Лён, вывозимый на свалку, оказался отходами производства





В минувший четверг очевидец прислал нам видео, сообщив, что с территории льнозавода на свалку в районе деревни Заболоть вывозится льнотреста. На момент публикации нам не удалось получить комментарий компетентных органов и ответственных лиц.

Сегодня ситуацию прокомментировал директор ОАО «Слуцкий льнозавод» Виктор Владимирович Арестович.

— В процессе переработки тресты возникают отходы в допустимых нормах до 12%, которые не идут в производство. Где-то сметается пыль с оборудования, где-то в тресту попадает сорняк. Такие отходы вывозятся, — отметил руководитель.

В Слуцком РОВД сайту SlutskGorod подтвердили, что на присланном читателем видео была зафиксирована обычная утилизация отходов.

визита главы государства в Слуцк в 2014 году были выявлены нарушения в хранении льнотресты. Бывший руководитель был уволен, а на предприятии началась модернизация. Позднее р Послеглавы государства в Слуцк в 2014 году были выявлены нарушения в хранении льнотресты. Бывший руководитель был уволен, а на предприятиимодернизация. Позднее р подтвердило , что в 2012 и 2013 году более 172 тонн льнотресты потеряло свои производственные качества, более 58 тонн сгнившего сырья было захоронено на территории предприятия. асследование Следственного комитета, что в 2012 и 2013 году более 172 тонн льнотресты потеряло свои производственные качества, более 58 тонн сгнившего сырья было захоронено на территории предприятия.

В прошлом году глава Миноблисполкома отмечал новые успехи предприятия. «Нельзя не выделить тот завод, который модернизирован - это "Слуцкий льнозавод". По мощностям и по объёмам он самый крупный в области», — рассказал журналистам Анатолий Исаченко во время посещения Слуцкого района.



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