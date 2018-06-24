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За проведение "Евровидения-2019" поборются четыре израильских города

25.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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За проведение "Евровидения-2019" поборются четыре израильских города

За проведение "Евровидения-2019" поборются четыре израильских города - Иерусалим, Тель-Авив, Хайфа и Эйлат, сообщают информагентства.

Решение о том, в каком именно городе пройдет конкурс, будет принято по итогам тендера. "Город-организатор должен быть объявлен, наряду с официальными датами двух полуфиналов и большого финала, к сентябрю текущего года", - говорится в заявлении Европейского вещательного союза (EBU).

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявлял, что "Евровидение-2019" состоится в Иерусалиме. Однако организаторы песенного конкурса позднее провели встречу с израильскими представителями, на которой потребовали проводить конкурс не в Иерусалиме, чтобы не спровоцировать конфликты и протесты.

Израиль получил право принять у себя "Евровидение" после того, как представлявшая Израиль Нетта Барзилай выиграла песенный конкурс в 2018 году.

Европейские организаторы Евровидения 19 июня 2018 года официально назвали Израиль хозяином песенного конкурса в 2019 году и заявили, что они начали подготовку к конкурсу с представителями общественного вещателя Израиля.

Источник: БЕЛТА.

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За проведение "Евровидения-2019" поборются четыре израильских города - Иерусалим, Тель-Авив, Хайфа и Эйлат, сообщают информагентства. Решение о том, в...
 
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