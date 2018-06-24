Прокурор принимает предусмотренные Законом «О прокуратуре Республики Беларусь» и иными законодательными актами меры по пресечению нарушений законодательства, от кого бы эти нарушения ни исходили, привлечению к ответственности лиц, их совершивших, восстановлению нарушенных прав и законных интересов граждан и организаций.

В прокуратуру района для рассмотрения и принятия мер по защите нарушенных прав поступило 73 обращения граждан и юридических лиц.

Так, житель Хойникского района обратился с соответствующей жалобой о нарушении его трудовых прав, выразившихся в полном удержании его заработной платы. В ходе рассмотрения изложенные доводы нашли свое подтверждение. По требованию прокурора незаконно удержанные денежные средства возвращены заявителю, а директор организации и бухгалтер привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

За истекший период 2018 года в суде района поддержано государственное обвинение по 51 уголовному делу, в том числе по 2 уголовным делам коррупционной направленности, высказано мнение по 30 гражданским делам, по 34 делам по вопросам исполнения приговоров, установления и продления превентивного надзора даны заключения, в суд предъявлено 8 исков о возмещении с виновных лиц ущерба на сумму более 9000 руб., по результатам проведенных проверок внесено 12 представлений, 15 предписаний, опротестовано 7 незаконных решений и постановлений, в 13 случаях прокурором района начат административный процесс в отношении домашних дебоширов. По результатам рассмотрения актов надзора помимо устранения выявленных нарушений 13 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности и по требованию прокурора привлечено 15 лиц к административной ответственности.

В текущем году прокуратура района во взаимодействии с иными правоохранительными органами продолжала осуществлять деятельность по укреплению законности и правопорядка.

Принимаемые меры позволили добиться определенных позитивных результатов. На территории района наблюдается снижение как общей преступности с 86 до 76 или на 11,6%, так и по отдельным ее видам – лицами, имеющими судимость (с 38 до 28), находящимися в состоянии алкогольного опьянения (с 50 до 21), не зарегистрировано тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан.

В связи с наступающим профессиональным праздником в первую очередь хочу поздравить ветеранов органов прокуратуры Горбатую С.М. и Карась М.С., а также коллектив прокуратуры Хойникского района и пожелать крепкого здоровья, благополучия, хорошего настроения, жизненной энергии и отличного настроения.

С. ЛИЗОГУБ, прокурор Хойникского района, юрист 1 класса.