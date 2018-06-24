

В Беларуси появился первый интернет-банк для юрлиц без ключей ЭЦП

Ранее для совершения финансовых операций использовался USB-носитель. Он обеспечивал генерацию и хранение ключей ЭЦП. Альфа-Банк упростил этот механизм и предложил альтернативный способ без использования флэшек.

Новый интернет-банк позволяет подписывать документы с помощью SMS с кодами. При отправке сообщений и передаче платежных документов банк использует многоуровневые криптографические механизмы защиты данных. Процесс соответствует всем требованиям белорусского законодательства и прошел независимую экспертизу в области безопасности.

«Для нас это стало ответом на запрос бизнеса, как «отвязаться» от конкретного компьютера при совершении платежей. Теперь, как и европейские бизнесмены, белорусы могут круглосуточно совершать деловые операции в интернет-банке со всего мира и с любого устройства, – подчеркнул управляющий директор Альфа-Банка Рафал Ющак. – Этот революционный для белорусского рынка проект направлен на то, чтобы стать ближе к клиенту, узнать его потребности и помочь в реализации бизнес-идей и проектов».

Новая разработка также позволит сэкономить средства и время на сбор пакета документов, регистрацию, получение и перерегистрацию USB-носителей для удостоверения ЭЦП.

«Альфа-Бизнес Онлайн» получил интуитивно понятный интерфейс, в котором для совершения операции требуется минимум действий. Предусмотрены удобная навигация, шаблоны платежей, автоподстановка, подсказки на формах и справочники с поиском. Максимально упрощен процесс выплаты зарплаты, введена персонализация системы (можно выбирать обои, использовать логотипы компаний). Перечисление личного дохода происходит нажатием одной кнопки после введения суммы.

Получить консультацию по использованию интернет-банка или по банковским продуктам можно через круглосуточный онлайн-чат.