

Инвестиции в CFD на акции известных компаний мира

Покупка акций зарубежных компаний в Беларуси

Google, Facebook, Amazon, Apple, BMW... Чтобы купить акции этих компаний, гражданин Беларуси раньше должен был пройти сложную процедуру: запросить разрешение Национального банка с указанием экономического обоснования и цены покупки акций, получить этот документ, совершить покупку. Но с покупкой все только начиналось. Процедура продажи акций и отчета перед налоговыми органами также влекла массу действий.

Иными словами, чистая покупка акций зарубежных ОАО считается незаконной без получения разрешения. Известны лишь единичные случаи получения таких разрешений. Исходя из юридических процедур, краткосрочная торговля акциями была вовсе исключена.

Теперь, с появлением в Беларуси CFD на акции, ситуация резко изменилась. В апреле 2018 года на площадке MTBankFX появилось более 340 новых инструментов - это контракты на разницу цен акций крупнейших мировых компаний. Это значит, что Facebook, Apple, Coca-Cola, Microsoft, VolksWagen и другие стали ближе к белорусам с точки зрения спекуляций на ценах акций этих компаний.

Что такое CFD?

CFD - аббревиатура от англ. contract for difference, или контракт на разницу. CFD - это финансовый инструмент, позволяющий спекулировать на разнице цен основного актива, которым выступают акции или любые другие инструменты.

К примеру, клиенты площадки MTBankFX уже хорошо знают о CFD, поскольку торгуют контрактами на разницу крупнейших зарубежных фондовых индексов ( S&P500 , NASDAQ, FTSE), а также сырья (нефть, газ) и драгоценных металлов (золото, серебро).

При торговле CFD сама ценная бумага или драгметалл не приобретаются. То есть трейдер не получает в управление часть компании или физическую единицу драгметалла. С одной стороны, это минус. Однако приятной неожиданностью торговли CFD может быть то, что у трейдера не возникает дополнительных обязательств в связи с владением акцией.

Возможности как покупки, так и продажи распространяются и на CFD. Например, для заработка на падении цены основного актива совершается продажа контракта CFD.

Какие акции стали доступны для торговли?

Напомним, что работа ведется не самими ценными бумагами, а контрактами на разницу их цен.

Всего на площадке появился 341 новый инструмент. Это CFD на акции компаний 14-ти стран: США, Великобритания, Германия, Франция и др.

Больше всего акций из Великобритании – 86. Далее следуют США – 65, и Франция с Германией – 36 и 35 соответственно. Таким образом, европейских акций большинство.

Полный список акций доступен по адресу

Маржинальное плечо и другие условия работы с CFD

Торговля контрактами на разницу носит маржинальный характер. Это значит, что трейдер может торговать CFD объемами, в несколько раз (максимум в 10) превышающими его маржинальное обеспечение. Т.е. маржинальное плечо - 10 к 1.

Комиссии и спрэды также свойственны CFD. Спрэд - это естественное рыночное явление, а именно расстояние между ближайшими ценами покупателей и продавцов. Каждый трейдер, кто хоть раз торговал валютными инструментами либо уже существующими на площадке CFD, хорошо знаком со спрэдами.

С размером комиссии за совершение операций с CFD на акции можно ознакомиться в таблице на сайте.

Перенос открытой позиции на следующий день также влечет списание или начисление свопов. С таблицей свопов можно ознакомиться на этой странице .

Время торговли CFD на акции

Поскольку реальные акции торгуются на физических биржах, время их торговли ограничено рабочим временем биржи. Это значит, что, например, торгуя CFD на акции Google, нужно ориентироваться на рабочие часы биржи NASDAQ.

На NASDAQ также котируются акции других ИТ-компаний - Apple, Microsoft. А вот IBM уже торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже - NYSE, которая открыта с 9.30 до 16.00 по местному времени (Нью-Йорк - это GMT минус 5 часов). В эти же часы работает и NASDAQ.

Важно помнить, что биржи закрываются и открываются каждый рабочий день. Это значит, что высока вероятность гэпов - 5 раз в неделю. Чтобы заранее подготовиться к вероятным ценовым разрывам, стоит следить за выходом экономических новостей. Как пользоваться календарем новостей? Смотрите видео "Как экономический календарь помогает застраховаться от волатильных рынков" .

Динамика цен на акции

Новый инструмент в портфеле трейдера - это всегда благо, поскольку акции, к примеру, показывают иную динамику цен, нежели валютные пары. Новая ценовая динамика дает возможность применять другие торговые стратегии.

О разнице ценовых движений на валютном и фондовом рынке рассказывается в вебинаре "Эффективные подходы работы на фондовом рынке и рынке Форекс" .

Что касается временных горизонтов торговли, то спекуляции на CFD могут совершаться как на недельных, так и на минутных таймфреймах, и все, что между ними. CFD на акцию - это такой же, с точки зрения возможностей торговли, инструмент, как и валютная пара. Поэтому возможна как краткосрочная торговля, так и долгосрочное нахождение "в акции".

Рынок - сектор - акция

Фондовый рынок отличается от валютного меньшим объемом, но большим разнообразием инструментов, а также - централизацией. Важная особенность фондового рынка в том, что компании, чьи акции торгуются на биржах, объединяются в секторы, например: банковский, ИТ, автомобилестроение, нефтедобыча и т.д. Такое деление на сектора напрямую обуславливает торговые стратегии, применяемые к акциям. Например, некоторые популярные стратегии предполагают разнонаправленную торговлю акциями одного сектора для страховки от рисков по сектору, либо разнонаправленную торговлю разными секторами для страховки от рисков по рынку в целом.

Анализ графиков акций

Технический анализ впервые стал широко применяться на фондовых рынках. Затем, с появлением рынка Forex, продолжил свое развитие на валютах, которые по техническим причинам были более популярны среди трейдеров.

Теперь, с появлением CFD на акции, у граждан РБ есть возможность применения ТА на фондовых рынках. Чтобы получить базовое представление об основных индикаторах технического анализа, смотрите вебинар "Индикаторы технического анализа - эффективные методы работы на рынке Форекс" .

В анализе также пригодятся тренды крупнейших фондовых индексов, эти инструменты также доступны в платформе.

Торговые алгоритмы и фондовые рынки

Для продвинутых трейдеров, глубоко понявших ручную торговлю на других инструментах, появление CFD означает новые ниши для их торговых алгоритмов - роботов. Поскольку CFD на акции - это такой же инструмент, как и другие на площадке MTBankFX, то и он дает возможность применения торговых роботов. Для ознакомления с концепцией алгоритмической торговли смотрите вебинар "Создание торгового робота. Подробно о конструкторе стратегий Visual JForex" .

Заключение

Возможности трейдинга на финансовых рынках для белорусских граждан постоянно расширяются. За последнее время мы стали свидетелями развития белорусского законодательства в области финансовых рынков, а также появления новых финансовых инструментов.

Этот процесс продолжается с приходом CFD на акции зарубежных компаний. Появление новых инструментов открывает возможности применения новых торговых стратегий, торговых алгоритмов и добавления новых активов в портфель. И самое приятное в том, что движение средств белорусских трейдеров происходит не в офф-шоре, а на территории их страны. Это значит, что снятие заработанных средств возможно с карточки в банкомате за углом.