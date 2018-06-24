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70% криптовалютных сделок приходится на 6 криптовалют
По состоянию на 18 июня на 0,36 процента общего числа криптовалют приходится почти 70 процентов объёма торговли,
Речь о шести криптовалютах — биткоине (BTC), Ripple (XRP), Ethereum (ETC), Bitcoin Cash (BTC), Litecoin (LTC) и Tether (USDT). Биткоин используют в 33 процентах сделок, USDT — в 17 процентах. Без ETH не обходится — 12 процентов операций, BCH — 3 процента, XRP и Ripple — по 2 процента.
На 1,6 тысячи других токенов приходится около 31 процента торговлых операций.
6,3 процента криптовалют имеют суточный объём торгов более $5 млн, 15,3 процента — выше $1 млн. Около трети криптовалют (542 «монеты») торгуются на сумму менее $1 тысячи в день.
23 июня курс биткоина снизился до наименьшего с ноября 2017 года уровня: его минимальная цена составляла $5835,31. По данным CoinMarketCap, стоимость биткоина на момент публикации
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По состоянию на 18 июня на 0,36 процента общего числа криптовалют приходится почти 70 процентов объёма торговли, пишет Anycoin со ссылкой на исследование diar.co. Читать...
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