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ОффТОП: свадьба Джона Сноу (ВИДЕО)

25.06.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Джон Сноу и Игритт поженились.

Свадьба звезды телесериала «Игра престолов» Кита Харингтона и одной из актрис − Роуз Лесли − прошла накануне в шотландском замке, которым владеет отец невесты.

Сыгравшие в «Игре престолов» трагическую love-story в ролях Джона Сноу и дикарки Игритт актеры решили не устраивать связанные с проектом инсценировки − хотя именно этот сериал и познакомил актеров.

На свадьбу были приглашены и другие звезды сериала − в том числе Эмилия Кларк, Питер Динклейдж и Софи Тернер.

Торжество прошло по классическому сценарию: невеста прошла в белом платье к алтарю, жених был в смокинге. Отец Лесли соблюдал шотландские традиции и надел на церемонию килт.

Как прошла свадьба звезд «Игры престолов» смотрите на видео.

 
 
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Джон Сноу и Игритт поженились.
 
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