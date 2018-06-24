ОффТОП: свадьба Джона Сноу (ВИДЕО)

Джон Сноу и Игритт поженились.

Свадьба звезды телесериала «Игра престолов» Кита Харингтона и одной из актрис − Роуз Лесли − прошла накануне в шотландском замке, которым владеет отец невесты.

Сыгравшие в «Игре престолов» трагическую love-story в ролях Джона Сноу и дикарки Игритт актеры решили не устраивать связанные с проектом инсценировки − хотя именно этот сериал и познакомил актеров.

На свадьбу были приглашены и другие звезды сериала − в том числе Эмилия Кларк, Питер Динклейдж и Софи Тернер.

Торжество прошло по классическому сценарию: невеста прошла в белом платье к алтарю, жених был в смокинге. Отец Лесли соблюдал шотландские традиции и надел на церемонию килт.

Как прошла свадьба звезд «Игры престолов» смотрите на видео.