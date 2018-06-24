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Минлесхоз инициирует снятие запретов на посещение лесов

25.06.2018 17:10 — Разное | ОНТ  
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Минлесхоз предлагает снять запреты на посещение лесов. Ожидается, что это будет сделано в течение ближайших суток.

«В связи с обильным выпадением осадков в лесах Республики Беларусь установился преимущественно 1-й класс пожарной опасности (полная негоримость), в отдельных районах – 2-й класс пожарной опасности (слабая горимость). С учетом сложившейся погодной обстановки, а также на основании прогнозной информации Белгидромета, Министерство лесного хозяйства в данный момент ходатайствует о полном снятии запретов и ограничений на посещение лесов», – сообщили в пресс-службе.

Напомним, из-за опасности возникновения пожаров во многих регионах республики были введены запреты и ограничения на посещение лесов. 

 
 
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Минлесхоз предлагает снять запреты на посещение лесов. Ожидается, что это будет сделано в течение ближайших суток.
 
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