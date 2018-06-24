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Душевная встреча на Луговой улице

25.06.2018 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Душевная встреча на Луговой улице

 

В Год малой родины очень важно уделить внимание каждому уголку земли. На Мстиславщине насчитывается около 150 населённых пунктов, в которых, к сожалению, проживает совсем небольшое количество людей. В этом году перед депутатами районного Совета депутатов была поставлена задача активно заниматься вопросами благоустройства с населением. Был разработан план мероприятий работы депутатов по благоустройству территорий и проведению дней деревень.

Душевная встреча на Луговой улице

— Мы специально выбрали для проведения праздника малонаселённые пункты в каждом сельском Совете, — отмечает председатель районного Совета депутатов Елена Клеенкова.  — Время проведения дня деревни подстраивается под приезд автолавки. Приглашаем сюда также артистов сельского Дома культуры, медработника, библиотекаря. В обязательном порядке участвуют в мероприятии и председатели сельисполкомов.

Дни деревни прошли уже в Ходосовском (д. Михайлово и Ракитинка), Мазоловском (д. Калиновка) и Красногорском (д. Людогощь) сельсоветах. В каждой деревне были свои изюминки. Например, в Калиновке жители поделились с артистами народными частушками, а в Людогощи день деревни совпал с днём рождения молокосборщицы Надежды Лычёвой.

В минувший вторник праздник пришёл на маленькую, но уютную улицу Луговую деревни Гуторовщина. Здесь живут пять человек. Это люди преклонного возраста, но, несмотря на это, все их дома и дворы ухожены и полны уюта. Палисадник украшают цветы и архитектурные формы. Жители очень тепло приветствовали гостей.

Душевная встреча на Луговой улице

Гуторовщина — деревня с большой историей. В этом году ей исполнился 121 год.

Елена Клеенкова поинтересовалась у пенсионеров их жизнью, предложила помощь в разрешении проблем. Некоторые присутствующие воспользовались возможностью и измерили давление,  договорились о выписке рецептов на лекарства.

Душевная встреча на Луговой улице

Душевный концерт подарили жителям Гуторовщины артисты Копачёвского СДК.

Душевная встреча на Луговой улице

Душевная встреча на Луговой улице

— Такие мероприятия будут продолжаться и дальше, — рассказала Елена Александровна. — Кроме этого, у нас в планах проведение и дней сельсоветов с приглашением руководителей предприятий и организаций на встречу с жителями агрогородков и деревень. Очень важно донести до населения, что благоустройство — дело общее. Каждый житель района должен понять, что не нужно ждать, что за них кто-то уберёт, чистота вокруг зависит и от них самих.

 
 
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  В Год малой родины очень важно уделить внимание каждому уголку земли. На Мстиславщине насчитывается около 150 населённых пунктов, в которых, к сожалению,...
 
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