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Подросла... Средняя зарплата в Беларуси в мае составила Br943,9
25.06.2018 17:14 — Разное | Виртуальный Брест
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в мае 2018 года составила Br943,9, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
В апреле текущего года она составляла Br921.
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Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в мае 2018 года составила Br943,9, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом...
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