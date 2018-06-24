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Минлесхоз инициирует снятие запретов на посещение лесов

25.06.2018 17:14 — Разное | Виртуальный Брест  
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Министерство лесного хозяйства инициирует снятие запретов на посещение лесов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.


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Минлесхоз инициирует снятие запретов на посещение лесов

"В связи с обильным выпадением осадков во многих регионах страны в лесах установился преимущественно 1-й класс пожарной опасности (полная негоримость), в отдельных районах - 2-й класс пожарной опасности (слабая горимость). С учетом сложившейся погодной обстановки, а также на основании прогнозной информации Белгидромета Министерство лесного хозяйства в данный момент ходатайствует о полном снятии запретов и ограничений на посещение лесов. Ожидается, что леса будут открыты для посещения в течение ближайших суток", - сказали в пресс-службе.

Решение о введении или отмене ограничительных мер уполномочены принимать местные исполнительные и распорядительные органы. Причиной введения запретов является сложная пожароопасная обстановка в лесном фонде. Для обеспечения безопасности граждан, их имущества и сохранности лесного фонда решениями районных исполнительных комитетов во многих регионах страны были введены запреты и ограничения на посещение лесов.

 
 
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Министерство лесного хозяйства инициирует снятие запретов на посещение лесов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза. "В связи с обильным выпадением осадков...
 
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Минлесхоз инициирует снятие запретов на посещение лесов
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