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Акция по профилактике наркомании и наркобизнеса проводится в Бресте

25.06.2018 17:14 — Разное | Виртуальный Брест  
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С 18 по 26 июня в Брестской области проводятся информационно-образовательные мероприятия в рамках Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56708.php

Акция по профилактике наркомании и наркобизнеса проводится в Бресте

За 4 месяца 2018 года общее число зарегистрированных больных наркоманией, токсикоманией и иных потребителей психоактивных веществ в Брестской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 12,0%.

Несмотря на такую положительную динамику, проблема наркопотребления и наркобизнеса сегодня является одной из самых актуальных как во всем мире, так и в Республике Беларусь и в Брестской области в частности.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56708.php

Акция по профилактике наркомании и наркобизнеса проводится в Бресте
 Акция по профилактике наркомании и наркобизнеса проводится в Бресте

На данную проблему обращают внимание не только специалисты соответствующих ведомств, но и в учреждениях образования, так как возраст начала потребления наркотиков совпадает со временем учебы в школе. В поиске определенных ощущений, желании быстро снять стресс, иногда просто из-за любопытства подростки становятся легкой добычей для распространителя наркотиков. Зависимость от современных наркотических и психотропных веществ развивается практически после первого употребления, оказывая разрушительное действие на неокрепшую психику детей.

Поэтому специалистами Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья совместно с заинтересованными ведомствами инициирован цикл акций «Выбери жизнь». Их цель – не только оградить молодёжь от потребления наркотиков и вовлечения их в наркобизнес, снабдить знаниями об уголовной ответственности за хранение, потребление и сбыт наркотических и психотропных веществ, но и защитить от социальной изоляции, всегда сопутствующей наркозависимым людям.

Акции проходили на базе летних оздоровительных лагерей брестских школ. Так, 20 июня организаторы побывали в УО «Средняя школа №23 г. Бреста» и 21 июня – в УО «Средняя школа №1 г. Бреста». Для присутствующих демонстрировали видеофильмы «Выбери жизнь без наркотиков» и видеоролики об оперативной работе спецслужб.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56708.php

Акция по профилактике наркомании и наркобизнеса проводится в Бресте

Перед детской аудиторией выступили врач-нарколог
УЗ «Брестский областной наркологический диспансер» и сотрудник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми.

Выступающие говорили о том, что сегодня, к сожалению, подростки не только употребляют наркотики, но и являются активными распространителями наркотических и психотропных веществ, так как молодые неокрепшие умы привлекает возможность в кратчайшие сроки заработать большое количество денег.

Специалисты пытались убедить присутствующих, что не стоит тратить свою жизнь на такое пагубное занятие. Лучше свое свободное время посвятить чтению книг, занятию спортом, другим видам активного отдыха и общению с близкими людьми. Нужно стараться не поддаваться влиянию плохих компаний и ни в коем случае не соглашаться на совершение опасных дел, как бы красиво завуалированы они не были. И даже не стоит надеяться, что их эта проблема не затронет. Сегодня сотрудниками управления по нарконтролю и противодействию торговле людьми разработана четкая схема, позволяющая качественно и быстро обнаружить распространителя наркотических и психотропных веществ.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56708.php

Акция по профилактике наркомании и наркобизнеса проводится в Бресте

Пресечение поступления наркотических веществ на территорию нашей страны – одна из основных задач сотрудников таможни. Ежедневно пограничники, при помощи собак, тщательно досматривают грузы при пересечении границы. В этом убедились все присутствующие, увидев яркое и запоминающееся выступление кинологической службы Брестской таможни.

Маргарита Сергеева, журналист ГУ «Брестский областной ЦГЭиОЗ»

Теги: Брест
 
 
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С 18 по 26 июня в Брестской области проводятся информационно-образовательные мероприятия в рамках Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом. За 4...
 
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