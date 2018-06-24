Белорус проучил интернет-тролля: тот отвечал по уголовной статье

В редакцию Onliner.by обратился активный участник одной из популярных групп в соцсети «ВКонтакте». Он — назовем его вымышленным именем Григорий — решил поделиться историей о том, что даже в интернете за свои слова иногда приходится отвечать. Конфликт разгорелся на почве обсуждения вопроса о легализации марихуаны и ее возможном влиянии на человека. Оппоненты, как это нередко случается, подобрались разные.



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Можно заметить, что в интернет-спорах часто принято не слишком заморачиваться о том, какие слова используются при общении, и дело даже не в относительной анонимности. В таких случаях можно не обращать внимания на выпады, оказаться на том же уровне, что «агрессор» либо действовать в правовом поле.

Григорий, ставший одним из участников бурной беседы во «ВКонтакте», придерживался нейтрального тона, в то время как некоторые его собеседники не слишком ограничивали порывы и использовали витиеватые речевые обороты и специфическую лексику.

Журналист Onliner.by ознакомился с содержанием этого спора — публиковать выдержки из него мы не станем по этическим соображениям. Отметим, что человеку, который в итоге отвечал за свои действия в суде, очевидно, указали на такую перспективу, но он проигнорировал предупреждение.

Григорий, не пожелавший становиться «жертвой», обратился в милицию, заверив всю переписку нотариально (она также до сих пор доступна на странице сообщества во «ВКонтакте»). «Тролля» вызвали в милицию, где он признался в содеянном, рассказал нам собеседник, после чего и было оформлено заявление в суд.

Суд в Минске признал обвиняемого (является гражданином другого государства, но находится в Беларуси на заработках) виновным в умышленном унижении чести и достоинства личности в публичном выступлении в средствах массовой информации (ч. 2 ст. 189 УК РБ) и назначил наказание в виде штрафа в 40 базовых величин (980 рублей) и компенсации расходов обвинителя (322 рубля). Копия решения суда имеется в распоряжении редакции Onliner.by.

«Разница между мной и другими людьми, которых оскорбляют во „ВК“, в том, что я решил довести дело до логического конца», — подчеркнул Григорий.