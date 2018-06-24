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Брестчан приглашают на благотворительный фитнес-марафон под открытым небом

25.06.2018 17:14 — Разное | Виртуальный Брест  
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Вниманию всех, кто активен, кто всегда хотел попробовать новенькое, кто мечтает изменить себя и свою жизнь к лучшему. Приходите завтра, 26 июня на Брестский гребной канал. На территории известного в нашем городе спортивного комплекса с 18:00 состоится благотворительный танцевальный фитнес-марафон.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56703.php

Брестчан приглашают на благотворительный фитнес-марафон под открытым небом

Стартует программа с показательного выступления и мастер-класса участников известного в нашем городе Клуба социальных танцев BreStarDance, в продолжении - команда профессиональных фитнес инструкторов города Бреста проведут для вас различные оздоровительные активности, и все это под эгидой оказания помощи и в поддержку десятилетней девочки Даши Сержан. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56703.php

Брестчан приглашают на благотворительный фитнес-марафон под открытым небом

С направлением STRETCHING нас познакомит Кашпанова Анжелика, чемпионка Белоруссии по спортивной акробатике. Вы узнаете как правильно растянуть мышцы, чтобы не навредить себе.

20:30 начало мастер-класса от Анжелики! 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56703.php

Брестчан приглашают на благотворительный фитнес-марафон под открытым небом

Что вас так же ждет? 

  • Будем маршировать в стиле Merengue
  • Будем крутить бедрами в стиле Salsa
  • Будем двигать руками в стиле Reggaeton

И все это в сопровождении различных популярных музыкальных хитов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56703.php

Брестчан приглашают на благотворительный фитнес-марафон под открытым небом

Приходите в удобной для вас форме и комфортной обуви, не забудьте коврик и воду.

И помните, попав на упомянутый выше благотворительный фитнес-марафон, вы не только сделаете хорошо себе, но и поможете Даше стать чуть более ближе к обычному здоровому детству.

* организаторами являются Брестский областной центр олимпийского резерва по гребле совместно с сообществом ENERGYZUM.

 
Теги: Брест
 
 
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Вниманию всех, кто активен, кто всегда хотел попробовать новенькое, кто мечтает изменить себя и свою жизнь к лучшему. Приходите завтра, 26 июня на Брестский гребной...
 
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