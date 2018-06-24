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На ул. Суворова в Бресте сбили велосипедиста
25.06.2018 17:14 — Разное | Виртуальный Брест
ДТП произошло сегодня, 25 июня 2018 года в городе Бресте на ул. Суворова.
На месте происшествия работают медики.
Обстоятельства ДТП уточняются.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГАИ, движение по правой полосе блокировано.
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ДТП произошло сегодня, 25 июня 2018 года в городе Бресте на ул. Суворова. На месте происшествия работают медики. Обстоятельства ДТП уточняются. Сейчас на месте...
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