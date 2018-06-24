Битые стёкла в заведениях. Хулиганы распоясались в субботний вечер

В минувшие выходные на автозаправке хулиган избил незнакомца и повредил стекло в здании АЗС. В Лунинце в ресторане «Юна» подвыпившие ребята затеяли драку и разбили витрину.



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- В кафе АЗС-74, около 3-х часов 23 июня, житель Микашевичей беспричинно, из хулиганских побуждений, ударил кулаком в лицо посетителя, жителя Берёзы, - прокомментировал Медиа-Полесью начальник второго Следственного отделения Лунинецкого райотдела Следственного комитата Сергей Завадский. - Другие посетители стали успокаивать потерпевшего, уводя его на улицу, подальше от беды. При этом инициатор драки находился в состоянии алкогольного опьянения, он был агрессивен и запустил бутылкой в окно автозаправки, стекло разбилось. Работники АЗС вызвали наряд милиции.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339 «Хулиганство», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы до трёх лет, подчеркнул Сергей Завадский.



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В субботний вечер на почве принятого алкоголя завязалась потасовка и между несколькими компаниями в ресторане СК «Юна». Разбита витрина. Работники вызвали милицию.

- Возник конфликт между несколькими посетителями, - сообщил начальник штаба Лунинецкого РОВД Александр Веренич. – В настоящее время все участники драки установлены, в производстве РОВД находится несколько дел в отношении них, составлены протоколы за «Мелкое хулиганство» и «Распитие алкогольных напитков в общественном месте». По окончании проверки будет дана правовая оценка действиям участников драки.

Что касается массовой дракив в Цне, дело находится в ведении Управления Следственного комитета по Брестской области. По нашей информации, результаты экспертизы относительно смерти молодого мужчины, ещё не получены. Обвинения фигурантам дела не предъявлены. Продолжаются следственные действия.