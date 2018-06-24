ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Битые стёкла в заведениях. Хулиганы распоясались в субботний вечер

25.06.2018 17:14 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В минувшие выходные на автозаправке хулиган избил незнакомца и повредил стекло в здании АЗС. В Лунинце в ресторане «Юна» подвыпившие ребята затеяли драку и разбили витрину.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56704.php

Битые стёкла в заведениях. Хулиганы распоясались в субботний вечер

- В кафе АЗС-74, около 3-х часов 23 июня, житель Микашевичей беспричинно, из хулиганских побуждений, ударил кулаком в лицо посетителя, жителя Берёзы, - прокомментировал Медиа-Полесью начальник второго Следственного отделения Лунинецкого райотдела Следственного комитата Сергей Завадский. - Другие посетители стали успокаивать потерпевшего, уводя его на улицу, подальше от беды. При этом инициатор драки находился в состоянии алкогольного опьянения, он был агрессивен и запустил бутылкой в окно автозаправки, стекло разбилось. Работники АЗС вызвали наряд милиции.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339 «Хулиганство», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы до трёх лет, подчеркнул Сергей Завадский.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56704.php

Битые стёкла в заведениях. Хулиганы распоясались в субботний вечер

В субботний вечер на почве принятого алкоголя завязалась потасовка и между несколькими компаниями в ресторане СК «Юна». Разбита витрина. Работники вызвали милицию.

- Возник конфликт между несколькими посетителями, - сообщил начальник штаба Лунинецкого РОВД Александр Веренич. – В настоящее время все участники драки установлены, в производстве РОВД находится несколько дел в отношении них, составлены протоколы за «Мелкое хулиганство» и «Распитие алкогольных напитков в общественном месте». По окончании проверки будет дана правовая оценка действиям участников драки.

Что касается массовой дракив в Цне, дело находится в ведении Управления Следственного комитета по Брестской области. По нашей информации, результаты экспертизы относительно смерти молодого мужчины, ещё не получены. Обвинения фигурантам дела не предъявлены. Продолжаются следственные действия.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В минувшие выходные на автозаправке хулиган избил незнакомца и повредил стекло в здании АЗС. В Лунинце в ресторане «Юна» подвыпившие ребята затеяли драку и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минлесхоз инициирует снятие запретов на посещение лесов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Прамень
Радзiма
25.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика