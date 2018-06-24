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Mercedes будет выпускать в Польше гибридные силовые агрегаты

25.06.2018 17:04 — Разное | Tut.by  
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О том, что концерн Daimler намерен наладить сборку своих двигателей в соседней стране, стало известно еще пару лет назад. И вот сегодня пресс-служба автогиганта рапортовала о том, что новое предприятие фактически достроено.


Моторный завод возводится в Яворе неподалеку от Вроцлава. На нем наладят сборку бензиновых и дизельных «четверок», оснащенных фирменной гибридной системой EQ-Boost: она представляет собой стартер-генератор с ременным приводом, работающий от отдельной 48-вольтовой электросистемы. Он помогает в первые секунды разгона, а также может глушить и быстро запускать двигатель во время движения. Предназначены такие «четверки» для всего модельного ряда Mercedes — от семейства A-класса до флагманского S-класса.


Штат нового предприятия, которое станет вторым моторным заводом Daimler за пределами Германии (двигатели Mercedes выпускаются также в Китае), составит 1000 сотрудников. В компании особо подчеркивают, что речь идет о «климатически нейтральном» производстве — например, вся используемая заводом электроэнергия будет вырабатываться с использованием возобновляемых ресурсов, также на предприятии откажутся от бумажного документооборота в пользу электронного.

Первые двигатели Mercedes польской сборки появятся уже в этом году, на полную мощность завод в Яворе выйдет в 2020 году.

 
 
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Еще пару лет назад было известно, что Mercedes будет собирать моторы на заводе в Польше. И вот предприятие готово выпустить первые гибридные двигатели уже в этом году.
 
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