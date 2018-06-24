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Соболенко c новым тренером вышла во 2-й круг турнира в Истборне

25.06.2018 16:57 — Разное | Tut.by  
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Белоруска Арина Соболенко (№ 45 рейтинга WTA) вышла во второй круг турнира в британском Истборне с призовым фондом 852 564 доллара.


Фото с сайта tennis.by

В стартовом поединке Арина Соболенко в трех сетах взяла верх над Сачией Викери из США (№ 82) — 4:6, 6:0, 6:1. Матч продолжался 1 час 23 минуты.

Во 2-м круге соперницей Арины Соболенко будет 13-я ракетка мира немка Юлия Гергес, которая посеяна на турнире под 6-м номером.

В парном разряде Арина Соболенко, впервые выступающая вместе с опытнейшей Се Шувэй из Тайваня, также успешно преодолела 1-й раунд. В стартовом поединке они взяли верх над полуфиналистками недавнего «Ролан Гаррос» — Чань Хаочин (Тайвань) / Ян Чжаосюань (Китай) — 6:3, 5:7, 10:7. Встреча продолжалась 1 час 28 минут.

А накануне Арина Соболенко представила нового тренера. Им стал россиянин Дмитрий Турсунов — в прошлом 20-я ракетка мира. Он, впрочем, сопровождал белоруску во время матчей и до турнира в Истборне.

— Всем привет — это Дмитрий. Мой тренер. Бойтесь все, — написала Соболенко на странице в Инстаграме.

Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

До недавнего времени Соболенко работала со шведом Магнусом Тидеманом. 35-летний Дмитрий Турсунов еще сохраняет место в топ-550 рейтинга ATP, в начале сезона он тренировал россиянку Елену Веснину.

 
 
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Белоруска Арина Соболенко (№ 45 рейтинга WTA) вышла во второй круг турнира в британском Истборне с призовым фондом 852 564 доллара.
 
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