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Обзор происшествий в Березовском районе за 11-18 июня

25.06.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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В течение обзорного периода пожаров и чрезвычайных ситуаций в районе не зарегистрировано, следственными органами возбуждено пять уголовных дел, зарегистрировано 12 ДТП. В отделение скорой и неотложной медицинской помощи поступило 267 обращений.

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В течение минувшей недели пожаров и чрезвычайных ситуаций в районе не зарегистрировано. Спасатели вели борьбу с насекомыми, гнезда ос и шершней были обнаружены на чердаках домов и в стогах сена на улице Согласия в г. Белоозерске, в аг. Ревятичи, д. Пересудовичи и д. Кошелево. 

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Как сообщило руководство Березовского районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь, за минувшую неделю возбуждены уголовные дела:

в отношении неустановленного преступника, который со двора одного из домов на  улице Маяковского в д. Маневичи похитил водяной насос, причинив его владелице ущерб на сумму 60 рублей;

в отношении жителя г. Березы Г. 1959 года рождения, который на остановочном пункте Береза-город из корзины стоявшего велосипеда похитил куртку стоимостью 60 рублей;

в отношении гражданина Б. 1975 года рождения, который похитил дрель, шампунь и туалетную воду, причинив их владельцу ущерб на сумму 86 рублей;

в отношении неустановленного лица, умышленно повредившего скамейку вблизи пруда в аг. Малеч, состоящую на балансе ГУПП «Березовское ЖКХ»;

в отношении неустановленного преступника, который со двора одного из домов на улице 1 Мая в аг. Селец похитил лобзиковую пилу, медный кабель и триммер, причинив их владельцу ущерб на сумму 640 рублей.

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За минувшую неделю в отделение скорой и неотложной медицинской помощи поступило 267 обращений. В центральную районную больницу была доставлена одна роженица. Зарегистрировано семь случаев травм, госпитализация никому не потребовалась. Десять граждан находились в состоянии алкогольного опьянения.  

Эх, дороги...

В течение прошлой недели в Березовском районе зарегистрировано 12 ДТП.

* * *

С 14 по 18 июня на территории района проведены целевые профилактические мероприятия, направленные на предупреждение ДТП по вине лиц, управляющих транспортом в состоянии опьянения, а также не имеющих водительских прав. За это время задержано 7 пьяных водителей, 2 из них – повторно в течение года. «Повторникам» грозит конфискация транспорта и наказание вплоть до лишения свободы. Без прав выявлено 4 водителя.

* * *

Очередное напоминание водителям:

- с увеличением скорости возрастает опасность возникновения ДТП;

- чем выше скорость, тем труднее управлять автомобилем;

- при выборе скоростного режима необходимо учитывать ограничения скорости, интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства, а также дорожные, погодные условия и другие факторы, влияющие на видимость дороги в направлении движения.

Яна ХОРОШЕЕВА.

Александр КОЗЛОВ, старший госавтоинспектор ОГАИ отдела внутренних дел Березовского райисполкома.

 
 
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В течение обзорного периода пожаров и чрезвычайных ситуаций в районе не зарегистрировано, следственными органами возбуждено пять уголовных дел, зарегистрировано...
 
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