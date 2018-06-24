Госбанки Беларуси наращивают свои долги

select.by . По данным платежного баланса РБ за I квартал 2018 года, подготовленным Национальным банком РБ, внешний долг сектора государственного управления РБ в I квартале текущего года снизился на 330,1 млн. долларов и составил 1 апреля 2018 года 16,9 млрд. долларов, пишет





Большую часть этого долга составляют долгосрочные кредиты и займы правительства РБ на сумму 14,4 млрд. долларов. Кроме этого в состав долга входят облигации на 2 млрд. долларов и специальные права заимствования МВФ на 500,2 млн. долларов.





В то же время, внешний долг государственного сектора в расширенном определении, то есть не только органов власти, но и государственных организаций, в I квартале 2018 года снизился на 250,3 млн. долларов и составил 24,7 млрд. долларов. Это 62,2% от величины совокупного внешнего долга РБ.





При этом внешние долговые обязательства депозитных организаций, за исключением центрального банка, увеличился за квартал на 254,5 млн. долларов и достигли 2,5 млрд. долларов. Это долги государственных банков. Их задолженность составила 53% от внешнего долга депозитных организаций без учета Нацбанка.





В то же время, внешняя задолженность прочих финансовых и нефинансовых организаций, находящихся под контролем государства, в I квартале сократилась на 135,6 млн. долларов — до 4,2 млрд. долларов. Это 24,8% внешнего долга прочих секторов экономики, который за январь—март 2018 года вырос на 14,8 млн. долларов (до 17 млрд. долларов).









Долг прочих секторов экономики является наиболее критичным с точки зрения погашения, так как его значительную часть составляют краткосрочные обязательства (на 8,1 млрд. долларов).





Но в I квартале структура долга предприятий улучшилась: его долгосрочная часть выросла на 224,4 млн. долларов, тогда как краткосрочная задолженность снизилась на 209,6 млн. долларов. Не исключено, что это связано со строительством Белорусской АЭС.





Внешний долг Национального банка РБ на 1 апреля 2018 года составил 1,1 млрд. долларов, причем за квартал он сократился на 39,1 млн. долларов.