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В Австралии во время футбольного матча на поле выбежал кенгуру

25.06.2018 17:34 — Разное | ОНТ  
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Футбольный мачт между австралийскими футбольными клубами «Белконен Юнайтед» и «Канберра» пришлось прервать из-за кенгуру.

Любопытное животное, прогулявшись по трибунам, неожиданно выбежало на футбольное поле – и улеглось в штрафной площадке. Пропустив несколько мячей, кенгуру ускакал в сторону парковки. Правда, во втором тайме животное вновь появилось на поле. Тогда судьям пришлось остановить матч и перенести игру на другое время. 

 
 
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​Футбольный мачт между австралийскими футбольными клубами «Белконен Юнайтед» и «Канберра» пришлось прервать из-за кенгуру.
 
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