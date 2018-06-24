В Австралии во время футбольного матча на поле выбежал кенгуру

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Футбольный мачт между австралийскими футбольными клубами «Белконен Юнайтед» и «Канберра» пришлось прервать из-за кенгуру.

Любопытное животное, прогулявшись по трибунам, неожиданно выбежало на футбольное поле – и улеглось в штрафной площадке. Пропустив несколько мячей, кенгуру ускакал в сторону парковки. Правда, во втором тайме животное вновь появилось на поле. Тогда судьям пришлось остановить матч и перенести игру на другое время.